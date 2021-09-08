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Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки

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Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки
Мешканець Березівського району Одеської області за розбещення 4-річної дівчинки внесений до спеціального реєстру засуджених за педофілію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що Березівська окружна прокуратура підтримала публічне звинувачення в суді щодо 39-річного чоловіка, якого звинувачують у розбещенні 4-річної дівчинки.

Вироком Березівського районного суду зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 156 (розбещення малолітньої дитини) Кримінального кодексу України та засуджено до 6 років ув'язнення.

Доведено, що в червні 2021 року він заманив дівчинку у свій будинок і вчинив розпусні дії щодо неї.

"Варто зазначити, що суд погодився з прокурором, який наполягав на включенні інформації про розбещувача до Єдиного реєстру осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої дитини. Суддя ухвалив відповідне рішення", - додали у пресслужбі.

Реєстр педофілів в Україні. У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, що доповнює Кримінально-виконавчий кодекс статтею "Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітнього".

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Це автоматизована електронна база даних про осіб, які вчинили насильство над дітьми. Також у ній міститься інформація про тих людей, судимість яких за такі злочини знята або погашена.

До Реєстру вносяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, вид кримінального покарання, відбуте покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

У січні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, а в четвер, 16 січня, документ набув чинності.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Помоему это психическая болезнь. Воры, алкашня, наркоши, мордобои это все можно понять, зависит от воспитания и моральной сути человека. Но когда взрослый мужик сексуально пристает к людям даже не 13-16 лет,где уже девочки почти взрослые, а к пупсу 4-ех лет..........Пожизненное в дурке с полным курсом лечения.
  • Фродо Странник
    Типичный кандидат в ВР от Слуги Уроды!
  • Белый Ворон 6e8ac18b
    В России вообще президент педофилhttps://rusmonitor.com/pedofilii-putina-shiroko-obsuzhdaetsya-mirovymi-smi-posle-publikacii-doklada-ob-ubijjstve-litvinenko.html Внесли до реєстру педофілів і посадили на 6 років: 39-річного жителя Одещини засудили за розбещення 4-річної дівчинки - Цензор.НЕТ 5850
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