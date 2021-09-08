Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін
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Росія вербує на окупованому Донбасі найманців у ПВК для відправки в Таджикистан на таджико-афганський кордон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєлков написав у Telegram.
"Згідно з уже кількома повідомленнями з надійних джерел, у "ДНР" і "ЛНР" успішно стартував набір на службу в ПВК, що направляються в братній Таджикистан на таджико-афганський кордон", - повідомив він.
Водночас він зазначив, що на окупованому Донбасі залишиться "п’яно́та, яку не візьмуть ні в Сирію, ні в Карабах, ні в Таджикистан".