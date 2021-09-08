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Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін

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Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін
Росія вербує на окупованому Донбасі найманців у ПВК для відправки в Таджикистан на таджико-афганський кордон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це терорист Ігор Гіркін-Стрєлков написав у Telegram.

"Згідно з уже кількома повідомленнями з надійних джерел, у "ДНР" і "ЛНР" успішно стартував набір на службу в ПВК, що направляються в братній Таджикистан на таджико-афганський кордон", - повідомив він.

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Водночас він зазначив, що на окупованому Донбасі залишиться "п’яно́та, яку не візьмуть ні в Сирію, ні в Карабах, ні в Таджикистан".

Росія вербує на окупованому Донбасі найманців для відправки на таджико-афганський кордон, - терорист Гіркін 01

Топ коментарі

  • violator
    как по мне сдохнуть от талибской пули это нормальный финал жизни для любого любителя русского мира Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 4593
  • stanislav vaisman
    Не всем повезёт быстро умереть от пули,некоторым придётся помучиться с выпущенными живьём кишками и собственными яйцами во рту.
  • Senator S 01a656ec
    После визита Талибов на Мацковию на ту границу через папру суток отправили около 5000 ИХТАМНЕТов Путлера...,ты опоздал со своими выводами Штирлиц... Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 7371
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