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Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент. ДОКУМЕНТ

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Президентка Естонії "відклала" членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент. ДОКУМЕНТ
Політика розширення ЄС має майже 50-річну історію, коли в Євросоюз вступають нові країни. Однак критерії членства не змінюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту.

"Прагнення України до членства в Європейському Союзі в останні роки ґрунтується на Угоді про асоціацію та Угоді про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. Ясно, що Україні спочатку необхідно буде повністю виконати Угоду про асоціацію, і це є шляхом до Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Депутати Європарламенту зазначили, що боротьба з корупцією в українських судах та державному управлінні залишається головним завданням, яке необхідно вирішити.

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"Україна перебуває на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємося на подальший прогрес. Треба розуміти, що європейські реформи потрібні насамперед самій Україні і для добробуту свого народу. Зрозуміло, що поруч із плануванням реформ природним чином виникає питання - коли? Коли може Україна розраховувати на повноправне членство в ЄС? Президентка Кальюлайд дозволила собі відкласти членство України на 20 років, пропонуючи тимчасовий статус членства. Ми хочемо наголосити, що промова президентки Кальюлайд не відображає офіційну позицію ЄС", - наголосили європейські парламентарії.

"Ми, друзі України в Європейському парламенті, підтримуємо європейські прагнення України і віримо, що вона здійснить гідний внесок у проєкт єдиного Європейського Союзу", - додали в Європарламенті.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше в інтерв'ю президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, Україні доведеться багато працювати протягом 20 років. За її словами, ні Україна, ні Грузія, ні Молдова, все ще не відповідають вимогам членства в ЄС.

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Президентка Естонії відклала членство України в Євросоюзі на 20 років, що не є офіційною позицією ЄС, - Європарламент 01

Топ коментарі

  • Myko
    Дивно було чути таке від президента Естонії, країни яка першою з пострадянських країн вступила в ЄС і до вступу якої в ЄС висувались вимоги в десять разів менші ніж зараз висуваються до України. Така ж ситуація і з НАТО. Уявляю, як "підсилила" Естонія боєздатність північноатлантичного блоку своєю потужною армією аж в 3 тисячі вояк. Депутати Європарламенту також лукавлять коли кажуть про корупцію. Хіба Північний потік -2, який відважно захищає Меркель і німецькі чиновники не пов'язаний з корупцією? Хіба в Албанії чи в Македонії, яких євродепутати з закритими очима приймали в ЄС, повністю подолали корупцію? А коли приймали Італію в ЄС хіба на той час була подолана італійська мафія? А де ховають накрадене корупціонери з України і постсовка, хіба не в не в європейських банках. Хіба не через офшорні латвійські банки в Ризі виводить корупціонери капітал з України?
  • Ярослав Волохов
    Главная проблема это беспредел наших силовиков и судов. Западный инвестор просто не может сюда зайти, потому что будет ограблен. А раз здесь нет западного инвестора, его денег, недвижки, земли, имущества, то что Западу здесь защищать? Заводы и шахты Ахметова, Коломойского, Фирташа? Маетки чинуш, силовичья, судей?
    Вот поэтому нас и не принимают в НАТО. Потому что НАТО это прямое обязательство за нас воевать. Это уже не Будапештский меморандум, а конкретный договор. Который раз нарушишь, и твоей репутации конец.
  • Deodar Revolution
    официальная позиция ЕС - отложить на 30 лет
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