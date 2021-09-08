"Слуга народу" не голосуватиме за звернення до США про статус основного союзника: в Афганістану був такий і чим це закінчилося, - Арахамія
Про це в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів глава фракції "СН" Давид Арахамія, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Він пообіцяв, що "Слуга народу" пояснить свою позицію з цього питання своїм виборцям.
Арахамія наголосив, що статус союзника поза НАТО із самого початку був створений для того, щоб США надали країнам, які не можуть бути в Альянсі, "такий поштовх, що вони можуть бути в статусі союзників".
"Але у нас в Україні інша ситуація. У нас у Конституції записано, що ми рухаємося в НАТО. У нас є дорожня карта. Ми проводимо багато реформ і змін для того, щоб бути сумісними з НАТО. Тобто це не наш статус. Нам потрібно інше ... це статус, який фактично нічого не дає. Ось, наприклад, у Афганістану був такий статус, і ми бачимо, чим це закінчилося", - пояснив Арахамія.