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"Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати

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"Слуга народу" Арахамія про спецоперацію щодо "вагнерівців": Це не предмет для обговорення у ЗМІ - в ТСК всі отримали допуск до держтаємниці і можуть це розглядати
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що будь-які спецоперації не мають коментуватися в пресі.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про спецоперацію із затримання "вагнерівців", Арахамія зазначив: "Якщо потенційно така операція була, то це не предмет для обговорення у ЗМІ. Ми бачили якісь операції тільки в художніх фільмах, а чи бачите ви коментарі політиків і активістів про всі операції, які проводять США або якийсь Моссад. Якщо навіть проводиться спецоперація, то вона завжди грифована. Це нормальний процес".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція щодо затримання "вагнерівців" відбувалася з відома США, - CNN

Нардеп нагадав, що в парламенті працює тимчасова слідча комісія (ТСК), яка має розглядати питання щодо "вагнерівців".

"Там усі люди отримали доступ і допуск до держтаємниці, тому можуть це розглядати", - додав він.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Топ коментарі

  • Tema9
    "Если потенциально такая операция была, то это не предмет для обсуждения в СМИИ" - ЗЄнєлох вже на Г+Г зізнався що була і що сам зірвав цю спецоперацію. DAVAD DAUN мабуть в той час під наркотою був, раз не знає цього.
  • Юрий Варинский
    А ми й не збираємось цю спец. операцію розглядати. Ми маємо розглядати зраду Українського "президента". Та відсторонення його від влади та покарання за страшний злочин проти нашої держави!
  • Підлога Маккартні
    в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать

    Ждем завтра в какомнибудь телеграм канале подробную гос тайну "Слуга народа" Арахамия о спецоперации по "вагнеровцам": Это не предмет для обсуждения в СМИ - в ВСК все получили допуск к гостайне и могут это рассматривать - Цензор.НЕТ 4633
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