Перша партія вугілля з Казахстану прибуде в Україну до кінця тижня, - ДТЕК

"ДТЕК Енерго" очікує першу партію вугілля з Казахстану до кінця цього тижня, заявив генеральний директор Ільдар Салєєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор Ільдар Салєєв під час панельної дискусії Energy Club.

"Уже цього тижня в Україну має зайти перший склад з вугіллям з Казахстану. Перша поставка з цієї країни очікується в обсязі приблизно 4 тис. т", - зазначив він.

Він уточнив, що для забезпечення стабільності української енергосистеми компанія насамперед використовує вугілля українського видобутку, проте вже уклала імпортні контракти на поставку додаткових обсягів із Польщі, США і тепер Казахстану.

"Ми вже зараз робимо все можливе, щоб наша країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку було і світло, і тепло. Для забезпечення стабільності української енергосистеми ми насамперед використовуємо вугілля українського видобутку. Але також додатково і першими серед компаній почали його завчасний імпорт із Польщі, США, Казахстану", - додав Салєєв.

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Він також зауважив, що для стабільного проходження опалювального сезону необхідною є насамперед стабільна ситуація з тарифоутворенням, а також погашення боргів на балансуючому ринку. Тільки борги "Укренерго" перед генераціями "ДТЕК Енерго" становлять 1,9 млрд грн, перед усіма учасниками ринку - приблизно 11 млрд грн.

Нагадаємо, в серпні "ДТЕК Енерго" підписав угоду на поставку 320 тис. т вугілля з Польщі (з вугледобувного підприємства Bogdanka). Контракт розрахований на серпень 2021 - січень 2022 року. З цієї партії вже імпортовано 40 тис. т, загалом у вересні очікується - 60 тис. т.

Пізніше компанія уклала ще один контракт на поставку з польської шахти Zakład Górniczy Brzeszcze. Перша партія обсягом 2,2 тис. т вже надійшла в Україну. Очікується, що у вересні на ТЕС компанії надійде 20 тис. т у межах цього контракту.