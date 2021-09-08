Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

Посли Євросоюзу схвалили продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за військову агресію щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на шість місяців заборони на видачу віз і заморожування активів щодо 177 осіб та 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до посту журналіст зазначив, що помилився і насправді в списку 48 юридичних осіб.

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