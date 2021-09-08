Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп

Україна має заборонити експорт металобрухту, щоб зберегти вітчизняну металургію, для якої брухт є необхідною сировиною.

Про це заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, передає Цензор.НЕТ.

"Навколо нас всі країни, і дружні, і ворожі, здійснюють заходи для того, щоб обмежити експорт металобрухту. Тому що всі розуміють декілька речей. Що, по-перше, без металобрухту металургії в принципі не існує. Не існує технології, яка дозволяє виплавляти сталь без металобрухту. І оскільки металургія для кожної з цих країн важлива, то кожен свою стратегічну сировину у себе намагається захистити. І Україні потрібно робити так само, бо це важливо з економічної точки зору", - розповів Кисилевський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експортери брухту вивели в офшори $100 мільйонів, нічого не заплативши до бюджету, - ЗМІ

Він також зазначив, що металобрухт є ключовою сировиною для декарбонізації в металургії, оскільки його використання дозволяє суттєво знизити викиди СО2. Тож, зважаючи на наміри України приєднатися до Європейського зеленого курсу, влада має зробити все необхідне, щоб вітчизняні металургійні підприємства мали потрібну сировину для роботи.

"Якщо ми дозволимо вивезти цю сировину, яка дозволяє декарбонізувати металургію, то просто ми у самих себе забираємо майбутнє. Тобто, ми самих себе позбавляємо навіть теоретичної можливості в майбутньому декарбонізувати фундаментальну галузь української промисловості", - наголосив Кисилевський.

На думку депутата, уряд має негайно суттєво обмежити експорт брухту, який останнім часом вивозиться в надзвичайно великих обсягах – на сьогодні цьогорічний експорт брухту вже в 10 разів перевищив показники минулого року.

"У законі України про металобрухт так і написано, що металобрухт є стратегічною сировиною. Але тепер потрібно ці декларації підтвердити конкретними діями", - підсумував Кисилевський.

Раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт призвело до різкого зростання його експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Водночас голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що дефіцит металобрухту вже змушує промпідприємства скорочувати виробництво, і закликав ввести заборону на експорт брухту.