Від коронавірусу в Києві за добу померли дві людини, одужали - 226, виявили 348 нових випадків, - Кличко

У Києві за минулу добу виявили 348 хворих на коронавірус, померли дві людини.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли двоє людей. Загалом у столиці за період пандемії зафіксовано 5293 летальні випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 226 347", – повідомив Кличко.

Захворіли 174 жінки віком від 19 до 84 років, 142 чоловіки віком від 18 до 94 років. А також 14 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 18 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 78 хворих на коронавірус. А також 18 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 226 людей. Загалом коронавірус подолали 217 451 мешканець столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 63, в Дарницькому – 57 та в Солом’янському районі – 55 випадків", – наголосив Кличко.