У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів

У середу, 8 вересня, полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка днями з арбалета поранила двох викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Дівчині призначили утримання під вартою 60 діб - до 5 листопада включно - без права внесення застави.

Запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство педагогів обрали в Київському районному суді міста.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.

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