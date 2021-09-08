Новини

У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів

4 02635
У Полтаві взяли під варту дівчину, яка з арбалета стріляла в педагогів
У середу, 8 вересня, полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка днями з арбалета поранила двох викладачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Дівчині призначили утримання під вартою 60 діб - до 5 листопада включно - без права внесення застави.

Запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство педагогів обрали в Київському районному суді міста.

Як повідомлялося, у понеділок, 6 вересня дівчина відкрила на території школи стрілянину з арбалета і поранила двох вчителів.

Також дивіться: Дівчина стріляла з арбалета на території школи в Полтаві: поранено двох учителів. ФОТО

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да там "мальвина" еще та...
    В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 5327
  • Підлога Маккартні
    Стрелявшая из арбалета
  • Beloded Viktor
    Наигралась в компе, понравилось
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини