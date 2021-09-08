ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла

ТСК ВРУ з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" сказала голова комісії, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Щодо того, чи брали участь (у спецоперації. - Ред.) Штати, там же йдеться про джерела. Фактично це результати бесіди. Навіть щодо тієї статті був коментар від США, що ні", - зазначила вона.

За словами Безуглої, в п'ятницю відбудеться закрите засідання ТСК, на якому планують заслухати главу військової розвідки Кирила Буданова.

"Ми будемо заслуховувати всі деталі щодо роботи ГУР у цьому напрямку", - наголосила глава комісії і додала: "Готуючись до цього засідання, ТСК працювала над питанням "вагнерівців" усе літо. Ми контактували з відомствами. Обговорили з ними, яку інформацію можна донести суспільству. Але важливо пам'ятати: ТСК не ухвалює вирок. Звичайно, це політика, але потрібно уникнути упередженого ставлення в цій ситуації".

Політик вважає, що немає необхідності створювати окрему комісію щодо "вагнерівців", про що сьогодні заявили в "Європейській Солідарності". Безугла також розповіла, що комісія планує найближчим часом закрити питання "вагнерівців" і перейти до Іловайська.

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Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.

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