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ВР легалізувала криптовалюти в Україні. ВIДЕО

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Верховна Рада України легалізувала віртуальні активи. Відповідний законопроєкт № 3637 у другому читанні підтримали 276 нардепів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Цей закон регулює галузь криптовалют. Передбачається, що власники віртуальних активів зможуть легально обмінювати і декларувати їх, а міжнародні криптокомпанії - реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон визначає поняття і правовий статус віртуального активу. Після підпису президента кріптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

Регулятором ринку буде Мінцифра, в окремих випадках повноваження будуть у Національного банку та Національної комісії з цінних паперів. Також передбачається створення нового регулятора - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів (НСВА).

Як підкреслив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна одна з лідерів з використання криптовалюти в світі, але легалізація необхідна, щоб дати криптокомпаніям прозорі умови взаємин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування.

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"В Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це перебуває в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - додав він.

Федоров підкреслив, що на сьогодні лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви - Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

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Топ коментарі

  • Роман Великий 2d5dedc8
    А вчера писали, что один нардеп задекларировал 105 млн. криптовалюты. Так сказать закон этот узаконил наворованное. Браво!
  • Підлога Маккартні
    Даниле Гетманцеву нужно будет занести для легализации активов? ВР легализировала криптовалюты в Украине - Цензор.НЕТ 6705
  • Підлога Маккартні
    Теперь налоги придется платить зебилам по каждой транзакции ВР легализировала криптовалюты в Украине - Цензор.НЕТ 7218
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