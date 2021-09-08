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Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ

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Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ
Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо незаконної підготовки виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема на пленарному засіданні в середу народні депутати проголосували за проєкт постанови про Звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та із залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей .

За таке рішення проголосували 318 нардепів.

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