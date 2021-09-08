Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ
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Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо незаконної підготовки виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Зокрема на пленарному засіданні в середу народні депутати проголосували за проєкт постанови про Звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв'язку з незаконною підготовкою виборів до Державної Думи Російської Федерації в окупованій АР Крим і Севастополі та із залученням до голосування громадян України з окупованої частини Донецької і Луганської областей .
За таке рішення проголосували 318 нардепів.