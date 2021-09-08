Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль

Готовність України до опалювального сезону на сьогодні становить 80%. Запаси газу достатні для його проходження.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у нас готовність понад 80%. Все йде відповідно до графіків", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що місцева влада, як в попередні роки, буде приймати рішення, коли саме стартує опалювальний сезон.

"Саме органи місцевого самоврядування тепер відповідають за встановлення тарифів на тепло і гарячу воду", - сказав він.

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За його словами, "Нафтогаз" продає підприємствам теплокомуненерго газ по 7,42 гривень за кубометр в рамках трирічного контракту.

"Така ціна дозволяє місцевим керівникам не підвищувати тарифи на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні", - додав прем'єр.