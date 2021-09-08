Премії найкращим вчителям року будуть збільшені вдвічі, - Шмигаль
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Переможцям конкурсу "Учитель року" премії збільшать удвічі.
Про це Шмигаль повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд ухвалив рішення про підвищення грошової винагороди переможцям щорічного конкурсу "Учитель року". Тепер за перше місце буде присуджено премію в розмірі 60 тис. гривень, за друге місце — 54 тис. гривень, за третє — 48 тис. гривень.
Із запланованим зростанням мінімальної заробітної плати ці суми будуть збільшуватися. Праця вчителів дуже важлива та відповідальна й вона має оцінюватися на належному рівні", - йдеться в повідомленні.