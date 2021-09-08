Низка карантинних заходів не застосовуватимуться до вакцинованих від коронавірусу, - Ляшко
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Більшість карантинних заходів у "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" зонах не будуть застосовуватися до тих, хто пройшов вакцинацію від COVID-19. Це стосується і роботи закладів з вакцинованим персоналом.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, епідемічна ситуація в Україні прогнозовано погіршується, але поки не є критичною.
"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованих людей до звичного. Ми почали працювати над змінами до карантинних норм. Більшість обмежень, передбачених у "жовтому" та "червоному" рівні епідемічної небезпеки, не застосовуватимуться у випадку, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів. Для "жовтого" рівня достатньо однієї дози вакцини, а вже для "червоного" буде треба повний курс щеплень", - заявив Ляшко.