Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника

Верховна Рада провалила звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Америки.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні депутати розглядали проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

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За його ухвалення проголосували 24 народні депутати за необхідних 226.

Більшість присутніх утрималися.

Перед розглядом питання нардепи фракції ОПЗЖ залишили сесійну залу.