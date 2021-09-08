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Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника

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Рада відмовилася звернутися до США щодо статусу основного союзника
Верховна Рада провалила звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Америки.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні депутати розглядали проєкт постанови про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

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За його ухвалення проголосували 24 народні депутати за необхідних 226.

Більшість присутніх утрималися.

Перед розглядом питання нардепи фракції ОПЗЖ залишили сесійну залу.

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Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    бо не можна бути одночасно і на службі в РФ і союзником США.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Вот этим и всё сказано о Зелупе и его слугах урода Рада отказалась обратиться к США относительно статуса основного союзника - Цензор.НЕТ 9848
  • Scorpman Y
    главное - помни как ты орало за клована в 2019 и как за него голосовало) Ну и заодно сделай себе татушку на лбу "зелебот - дебил".. Чтобы было по честному))
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