Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі
Про це розповів прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Він справді там з Шойгу, місце я називати не буду, це Сибір. Звичайний відпочинок: тайга, гори, прогулянки, свіже повітря і так далі", - розповів він.
За його словами, очікується, що президент РФ незабаром повернеться в Москву. 9 вересня у нього, за словами Пєскова, буде напружений робочий день. У четвер запланована зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, двосторонні переговори, саміт БРІКС і засідання оргкомітету "Перемога".
Путін вже не перший раз вибирає Сибір як місце для відпочинку. В останній раз Володимир Путін проводив вихідні разом з Шойгу в Сибіру 21 березня поточного року.
Пєсков відзначав, що глава російської держави "прикипів душею" до Сибіру.
"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснював піші прогулянки по тайзі і катався на всюдиході", - так описувала цю поїздку пресслужба Кремля.
Як розповідав Пєсков, Шойгу під час поїздки показав Путіну свою майстерню, де він займається хобі - робить різні вироби з дерева.