Путін і Шойгу усамітнилися в тайзі

Президент Росії Володимир Путін після візиту на Далекий Схід і відвідування Благовещенська взяв кілька днів відпочинку і разом з главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу вирушив на відпочинок у тайгу.

Про це розповів прессекретар глави держави Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Він справді там з Шойгу, місце я називати не буду, це Сибір. Звичайний відпочинок: тайга, гори, прогулянки, свіже повітря і так далі", - розповів він.

За його словами, очікується, що президент РФ незабаром повернеться в Москву. 9 вересня у нього, за словами Пєскова, буде напружений робочий день. У четвер запланована зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, двосторонні переговори, саміт БРІКС і засідання оргкомітету "Перемога".

Путін вже не перший раз вибирає Сибір як місце для відпочинку. В останній раз Володимир Путін проводив вихідні разом з Шойгу в Сибіру 21 березня поточного року.

Пєсков відзначав, що глава російської держави "прикипів душею" до Сибіру.

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"Президент разом з міністром оборони Сергієм Шойгу здійснював піші прогулянки по тайзі і катався на всюдиході", - так описувала цю поїздку пресслужба Кремля.

Як розповідав Пєсков, Шойгу під час поїздки показав Путіну свою майстерню, де він займається хобі - робить різні вироби з дерева.