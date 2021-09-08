Новини • Коронавірус і карантин

Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою

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Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою
Для продовження роботи навчальних закладів за умови введення "жовтої" зони карантину повинні бути вакциновані від коронавірусу 80% співробітників хоча б першою дозою.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Робота навчальних закладів у жовтому рівні не буде обмежуватися за умови 80% вакцинованих хоча б однієї дозою", - сказав Ляшко.

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Топ коментарі

  • Сергей 8a760299
    Коли восени 2020 року українці масово хворіли на ковід, через недостатню наявність тестів, однією з причин якої було те, що Українським вченим сказали створити тести на коронавірус, а от коштів на це не віділили, не розрахувалися за створену за власні кошти пробну партію, а вчених відправили у неоплачувану відпустку , реєстрували дуже незначний % перехворівших. Наприклад, моїй дружині з усіма симптомами ковіду, сімейний лікар сказала, що смак і нюх люди можуть втрачати через отит, діагноз ковід не поставила, порадила сидіти вдома і звертатися тільки в критичному стані) Була на лікарняному з звичайною ОРВІ. Після такого я навіть не звертався, коли через пару днів відчув симптоми в себе. Впевнений, що таких перехворівших в Україні більшість, але довідки про перенесений ковід вони не мають.
  • Сергей 8a760299
    "Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

    1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
    2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
    3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
    4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
    5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
    6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
  • Безенчук
    Искусственно выдумали на ходу, фантазии
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