Рада розсекретила зарплати топменеджменту державних і комунальних підприємств

Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо зарплат чиновників.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в середу на засіданні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

За таке рішення - 324 народні депутати.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про захист персональних даних", встановивши, що надалі "не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного або комунального підприємства чи державної або комунальної організації, що має на меті одержання прибутку".

Те саме стосується, за законопроєктом, осіб, які постійно або тимчасово обіймають посаду члена виконавчого органу або входять до складу наглядової ради господарського товариства, в статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо або побічно належать державі.