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Рада розсекретила зарплати топменеджменту державних і комунальних підприємств

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Рада розсекретила зарплати топменеджменту державних і комунальних підприємств
Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо зарплат чиновників.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, в середу на засіданні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

За таке рішення - 324 народні депутати.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про захист персональних даних", встановивши, що надалі "не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання в будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, державного або комунального підприємства чи державної або комунальної організації, що має на меті одержання прибутку".

Те саме стосується, за законопроєктом, осіб, які постійно або тимчасово обіймають посаду члена виконавчого органу або входять до складу наглядової ради господарського товариства, в статутному капіталі якого понад 50% акцій прямо або побічно належать державі.

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Наверное посмотрели эти данные и решили гриф секретности еще 50 лет не снимать-от греха подальше.А то сметуны возмутятся и сметут их. Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 3534
    Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 8604
  • Підлога Маккартні
    Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 5116
  • Підлога Маккартні
    Ну и где розсекреченные данные? Рада рассекретила зарплаты топ-менеджмента государственных и коммунальных предприятий - Цензор.НЕТ 6350
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