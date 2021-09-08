Новини

Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ

4 19115
Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ
Білий дім доручив професійному дипломату Робін Данніган стежити за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Держдепартаменті США.

Про це повідомили Radio Liberty в пресслужбі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Данніган обійняла нову посаду 7 вересня. Останні три роки вона працювала у посольстві США у Відні, спершу на посаді заступника голови місії, а згодом — повіреного у справах Австрії.

З 2014 до 2017 року Данніган працювала заступницею секретаря з питань енергетичної дипломатії Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Тепер дипломатка буде сприяти формуванню політики щодо України, Білорусі й Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Зазначається, що Данніган була критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2" до Німеччини дном Балтійського моря. Вона зазначила, що газопровід загрожує добробуту та ресурсам України, а також Європі.

Також читайте: До кінця тижня до Києва приїде старший радник з енергобезпеки США Хохштайн для обговорення проблематики "Північного потоку-2", - Зеркаль

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Звучить обнадійливо.
  • Alex Lodje
    Дедушка добро на запуск трубы дал - теперь можно "критика трубы" назначить, чтобы всем легче стало.
  • Alisa Korovieva
    Белый дом поручил профессиональному дипломату следить за политикой в отношении Украины. Украина назначила следить за отношениями с США человека без образования дипломата и без опыта какой-либо работы в дип.учреждениях-в качестве Посла, о котором США не очень то знают, потому как Президенту США верительные грамоты не вручались.Что в США думают об Украине в связи с этим??
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини