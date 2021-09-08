Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ

Білий дім доручив професійному дипломату Робін Данніган стежити за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Держдепартаменті США.

Про це повідомили Radio Liberty в пресслужбі Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Данніган обійняла нову посаду 7 вересня. Останні три роки вона працювала у посольстві США у Відні, спершу на посаді заступника голови місії, а згодом — повіреного у справах Австрії.

З 2014 до 2017 року Данніган працювала заступницею секретаря з питань енергетичної дипломатії Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту. Тепер дипломатка буде сприяти формуванню політики щодо України, Білорусі й Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Зазначається, що Данніган була критиком планів Росії побудувати газопровід "Північний потік-2" до Німеччини дном Балтійського моря. Вона зазначила, що газопровід загрожує добробуту та ресурсам України, а також Європі.

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