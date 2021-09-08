Кабмін пропонує запровадити санкції проти 30 осіб, причетних до будівництва Керченського моста і руйнування парків окупованого Севастополя

Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти 30 фізичних та юридичних осіб, які причетні до незаконного будівництва Керченського моста і руйнування парків окупованого Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Кабінет Міністрів України схвалив та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пакет санкцій щодо 24 юридичних та 6 фізичних осіб, які причетні до незаконного спорудження і експлуатації так званого "моста через Керченську протоку", організації сполучення тимчасово окупованого Криму з територією РФ та незаконного перепланування паркових територій і об’єктів культурної спадщини на території м. Севастополя", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що застосування санкцій до відповідних юридичних осіб, у разі виявлення в них майна на території України, унеможливить користування ним, заборонить проведення експортно-імпортних операцій, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань та ліцензованої діяльності на території України.

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