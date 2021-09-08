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"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ. ФОТО

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"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ. ФОТО
У середу, 8 вересня, голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пропонував главі Офісу Президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).

Відповідне листування вдалося зафіксувати Буквам, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.

Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

"Пропоную такий формат: у п'ятницю ми прилетимо і зустрітися можемо з кимось із цих ... Субота-неділя там, а в неділю в другій половині (дня. - Ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники заходу. - Ред.) як раз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.

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Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 01
Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 02
Слуга народу Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: А в неділю зустрінемося з їхнім премєром, - ЗМІ 03

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

    Не державний візит, а пародія...
    Який же це цирк...
  • Игорь Бех
    А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
  • Сергей Дмитрук
    це і не є державний візит.
    просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
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