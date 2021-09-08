Зеленський у вересні знову полетить у США: Відвідає засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
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Президент Володимир Зеленський цьогоріч знову відвідає Сполучені Штати Америки. Новий візит відбудеться вже в кінці вересня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
"Готуємо візит до Нью-Йорка", - розповів Никифоров.
Представник президента наголосив, що Зеленський їде в США, щоб взяти участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН.
Генасамблея ООН наступного вівторка, 14 вересня, відкриє свою 76 сесію. Загальні дебати ГА ООН будуть проходити з 21 вересня по 27 вересня 2021 року.