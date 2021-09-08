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"Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?

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"Слуга народу" Радуцький про ідею дозволити роботу ТРЦ із 80% вакцинованого персоналу: Ця пропозиція мені подобається. Чому ми маємо обмежувати людей?
Пропозицію Міністерства охорони здоров'я в разі посилення карантинних обмежень через COVID-19 дозволити працювати торгово-розважальним центрам, у яких вакциновано 80% персоналу, підтримав голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Що стосується пропозиції уряду і Міністерства охорони здоров'я розробити нову постанову, де дозволити, наприклад, навіть у "помаранчевій" зоні працювати ТРЦ за умови, що 80% персоналу вакциновані і відвідувачі повинні мати сертифікат вакцинації, то я особисто таку ідею підтримую", - сказав він журналістам у середу в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, такий захід дозволить популяризувати вакцинацію проти COVID-19 і підтримає вакцинованих громадян, вважає Радуцький.

"Чому ми маємо обмежувати людей, які все зробили для того, щоб у країні не було епідемії, які вакциновані? Ця пропозиція від МОЗ мені подобається", - сказав він.

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Радуцький також зазначив, що рішення про переведення освітніх закладів у режим онлайн ухвалюватимуть на місцевому рівні.

"За умови, що 80% складу вчителів вакциновані, уряд дозволить цим закладам працювати навіть у режимі "жовтої" зони. Тому сьогодні все залежить не від центральної влади, а від місцевої влади і особисто від звичайних людей", - сказав він.

При цьому Радуцький наголосив, що уряд виконав свої зобов'язання з підготовки до нового сезону COVID-19, зокрема забезпечив киснем лікарні, відведені під COVID-19, а також можливість видачі кисневих концентраторів додому.

"Сьогодні закуповується в достатній кількості обладнання для того, щоб, наприклад, концентратори видавати людям додому на рівні сімейних лікарів, якщо це не важкий стан, щоб вони могли отримувати кисневу терапію за ускладнень COVID-19 вдома в амбулаторних умовах", - сказав він.

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Радуцький висловив упевненість, що система охорони здоров'я України витримає навіть за умови 70 тис. нових випадків COVID-19 на добу, проте захворюваність на рівні 80-100 тис. нових випадків на добу "система просто фізично не може витримати".

Топ коментарі

  • Сергей 8a760299
    "Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

    1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
    2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
    3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
    4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
    5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
    6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а в министерстве здравоохранения уже есть 80 % вакцинированных?
    а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
  • Андрей Нешевченко
    Это называется просто: придушить. При этом- чужими руками. Руками чертей- владельцев этих ТРЦ, которые поставят персонал, и без того загнанный в угол, в позу раком. И скажут: вакцинируйтесь!!! И не просто скажут, а именно придушат и заставят. Все- твари.
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