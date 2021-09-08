Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про розвиток Військово-морських сил країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №459/2021 від 8 вересня.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", - випливає з документа.

Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування. Відповідальним за його виконання призначено секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Сам текст цього рішення РНБО є засекреченим і додається до президентського указу таємно.