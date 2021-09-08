Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.
Президент Украині подякував за тверду підтримку офіційним Скоп'є суверенітету і незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті "Кримської платформи", що відбувся 23 серпня 2021 у Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.
Президенти позитивно відзначили зростання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, незважаючи на виклики COVID-19, і взаємне прагнення до збереження цієї динаміки.
Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північної Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.
Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.