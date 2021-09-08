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Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО

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Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський привітав співрозмовника з 30-річним ювілеєм незалежності Північної Македонії, який сьогодні відзначає ця країна.

Президент Украині подякував за тверду підтримку офіційним Скоп'є суверенітету і незалежності нашої держави. Він високо оцінив участь Північної Македонії в інавгураційному саміті "Кримської платформи", що відбувся 23 серпня 2021 у Києві, а також приєднання до підсумкової декларації саміту.

Президенти позитивно відзначили зростання двостороннього торговельно-економічного співробітництва, незважаючи на виклики COVID-19, і взаємне прагнення до збереження цієї динаміки.

Зеленський також наголосив на важливості обміну досвідом між Україною та Північної Македонією щодо поглиблення співпраці з НАТО.

Співрозмовники домовилися про продовження контактів на найвищому рівні найближчим часом.

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Топ коментарі

  • frerivoskil inua
    Поза NATO з США провалили і тепер створюють видимість бурхливої діяльності для глядачів кварталу і любителів "скотів" (чи то скатов).
    Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 8369
  • Кот Бегемот b96e8d54
    ЗЕля, ты когда, дрыщ ЗЕбанутый выплатишь армии долги по зарплате, 1.5 лярда гривень?
    ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
  • валерий коренев 41e3634f
    Обмен опытом...откуда ему взяться этому опыту???? Два долбо*ба занялись онанизмом , он бы еще позвонил по этому поводу хфидэлю кастра!!!!! Мама-мия, какой же он феерический идиот!!!!!
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