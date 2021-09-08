Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності України і Грузії
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Глава Європейської ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підтвердив територіальну цілісність України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мішель написав у твіттері.
"Підтвердив підтримку ЄС територіальної цілісності України і Грузії", - написав Мішель.
За його словами, під час розмови співрозмовники також обговорювали події в Афганістані та їх вплив на регіон.
"ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - зазначив Мішель.
"Засудив використання Білоруссю зброї незаконної міграції проти держав-членів ЄС", - уточнив також глава Європейської ради.