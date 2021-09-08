Шахрайки з Кривого Рогу видали фіктивних кредитів на 1 млн грн
Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Жінки працювали кредитними менеджерами фінансової компанії. Зловмисниці оформлювали повторні кредити на клієнтів фінансової компанії, які раніше користувалися її послугами та вже знаходились у базах установи. В подальшому, маючи доступ до програмного комплексу, завантажували особисті документи потерпілих. Далі підробляли їх підпис на кредитному договорі. Потім вносили договір до бази фінансової компанії та отримували гроші замість потерпілих", - сказано в повідомленні поліції.
Таким чином шахрайки обдурили 65 осіб на загальну суму в більш ніж 1 млн грн.
Поліція повідомила їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і направила справу до суду. Жінкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.