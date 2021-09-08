Голова НБУ Шевченко про легалізацію криптовалют: єдиним законним засобом платежу залишається гривня

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко привітав ухвалення Верховною Радою закону "Про віртуальних активах". Однак він нагадав, що єдиним законним засобом платежу залишається гривня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію Шевченка у Facebook.

"Вітаю ухвалення депутатами закону "Про віртуальні активи" (законопроєкт № 3637). Завдяки 276 голосам "ЗА" в Україні з’явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами", - заявив він.

"Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами", - додав Шевченко.

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За його словами, після підписання закону президентом НБУ разом з іншими регуляторами цього ринку почне розробку і впровадження підзаконних нормативно-правових актів.

"Проте зазначу, що єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня. Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику", - написав він.

Шевченко нагадав, що НБУ вивчає можливість випуску власних цифрових грошей (цифрові валюти від центробанку, СBDC) - е-гривні. Відповідно до закону "Про платіжні послуги" цифрові гроші НБУ - електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є НБУ.

"Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні", - додав він.



