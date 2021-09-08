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Порошенко про рішення ЄС продовжити санкції проти РФ: Влада повинна підвищувати ціну Кремля за війну проти України

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Порошенко про рішення ЄС продовжити санкції проти РФ: Влада повинна підвищувати ціну Кремля за війну проти України
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення європейських партнерів продовжити санкції проти країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вітаю рішення послів держав-членів ЄС про чергове продовження обмежувальних заходів Євросоюзу проти Росії за підрив територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

За словами п'ятого президента, влада України повинна працювати над посиленням санкційного фронту.

"Вже сім років зберігається закладений нами спадок консолідованої протидії агресії та потужний режим західних санкцій. Нинішня влада повинна працювати над посиленням санкційного фронту, зміцненням трансатлантичної коаліції та підвищенням ціни для Кремля за злочини проти України", – переконаний Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ за окупацію Криму та агресію на Донбасі, - журналіст Йозвяк

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
  • q4ma
    В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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