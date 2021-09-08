Начальника райуправління ДСНС на Вінниччині спіймали на хабарі за нелегальну торгівлю паливом, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з райуправлінь ДСНС України у Вінницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що в червні 2021 посадовій особі ДСНС стало відомо про намір громадянина почати незаконно продавати дизельне паливо на кількох нелегальних заправках. Чиновник повідомив чоловікові, що за окрему плату не буде заважати його планам. Він вимагав щомісячну плату за кожну точку продажу.

ДБР задокументовано факт отримання співробітником ДСНС частини хабаря. 7 вересня 2021 його затрили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника начальника райуправління поліції на Харківщині спіймали на хабарі 22 тис. грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Посадовій особі повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.