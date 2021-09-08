Система охорони здоров'я може витримати не більш як 90 тис. COVID-пацієнтів, - Ляшко

Система охорони здоров'я в нову хвилю COVID-19 буде готова до госпіталізації до 90 тис. пацієнтів із COVID-19. Більша кількість госпіталізацій призведе до зупинки планових госпіталізацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Система охорони здоров'я готова госпіталізувати максимум 90 тис. (пацієнтів із COVID-19. - ред.), це питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо планові госпіталізації, надаючи пріоритет пацієнтам із коронавірусною інфекцією", - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в середу.

Ляшко також повідомив, що в 2021 році в новому епідсезоні по COVID-19 будуть збережені "ковідні надбавки" для медустанов.

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"Ковідні надбавки залишаються на рівні 300%", - сказав він.