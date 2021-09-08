Партія Кличка вимагає прибрати із законопроєкту "Слуг" підвищення податків на бізнес

"УДАР Віталія Кличка" вимагає виключити із законопроєкту №5600 всі положення, які посилюють податковий тиск на малий і середній бізнес і надають додаткові повноваження податковим органам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка VII і VIII скликань, представник "УДАРу" Оксана Продан, повідомляє офіційний сайт партії.

За її словами, ухвалення законопроєкту №5600 негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин, призведе до зубожіння середнього класу в Україні.

"Президентська монобільшість вчергове намагається без обговорення та всупереч інтересам українського суспільства ухвалити фіскальний проєкт, зараз це №5600. Прийняття цього проєкту призведе до збільшення корупції та подальшого росту цін як на спрживчі товари, так і на нерухомість. Цей проєкт, який в команді Зеленського гучно називають "антиолігархічним", насправді спрямований не проти олігархів, а проти того достойного життя всіх громадян України", - зазначає Продан.

За її словами, обкладання ПДВ угод купівлі-продажу нерухомості та підвищення ПДФО на угоди з продажу квартир, запровадження мінімального податкового зобов’язання для фермерів та розширення бази оподаткування їхнього доходу, надання податківцям права без рішення суду брати в заставу майно платників податку, які оскаржують донараховані суми, – все це буде оплачено не олігархами, а всіма споживачами, молодими сім’ями та пенсіонерами.

"УДАР Віталія Кличка" пропонує владі відмовитися від політики посилення фіскального тиску на малий бізнес і перейти до рішень, які дозволять бізнесу бути незалежним від влади: захистити право власності, встановити прозоре адміністрування податків, забезпечити ефективне обмеження монополій, спростити та уніфікувати дозвільну систему завершити судову реформу.

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"Влада, яка дбає про добробут громадян України та розвиток економіки, повинна не вигадувати "податки на повітря", необмежено посилюючи фіскальний тиск та збільшуючи ціни, а створювати комфортні умови для бізнесу та максимально забезпечувати умови для створення робочих місць", - підкреслила Продан.

Як повідомлялося, 7 вересня відкрилася шоста сесія Верховної Ради IX скликання. Розгляд законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" має розпочатися найближчими тижнями.