Партія Кличка вимагає прибрати із законопроєкту "Слуг" підвищення податків на бізнес
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка VII і VIII скликань, представник "УДАРу" Оксана Продан, повідомляє офіційний сайт партії.
За її словами, ухвалення законопроєкту №5600 негативно вплине на добробут і фінансовий стан багатьох українських родин, призведе до зубожіння середнього класу в Україні.
"Президентська монобільшість вчергове намагається без обговорення та всупереч інтересам українського суспільства ухвалити фіскальний проєкт, зараз це №5600. Прийняття цього проєкту призведе до збільшення корупції та подальшого росту цін як на спрживчі товари, так і на нерухомість. Цей проєкт, який в команді Зеленського гучно називають "антиолігархічним", насправді спрямований не проти олігархів, а проти того достойного життя всіх громадян України", - зазначає Продан.
За її словами, обкладання ПДВ угод купівлі-продажу нерухомості та підвищення ПДФО на угоди з продажу квартир, запровадження мінімального податкового зобов’язання для фермерів та розширення бази оподаткування їхнього доходу, надання податківцям права без рішення суду брати в заставу майно платників податку, які оскаржують донараховані суми, – все це буде оплачено не олігархами, а всіма споживачами, молодими сім’ями та пенсіонерами.
"УДАР Віталія Кличка" пропонує владі відмовитися від політики посилення фіскального тиску на малий бізнес і перейти до рішень, які дозволять бізнесу бути незалежним від влади: захистити право власності, встановити прозоре адміністрування податків, забезпечити ефективне обмеження монополій, спростити та уніфікувати дозвільну систему завершити судову реформу.
"Влада, яка дбає про добробут громадян України та розвиток економіки, повинна не вигадувати "податки на повітря", необмежено посилюючи фіскальний тиск та збільшуючи ціни, а створювати комфортні умови для бізнесу та максимально забезпечувати умови для створення робочих місць", - підкреслила Продан.
Як повідомлялося, 7 вересня відкрилася шоста сесія Верховної Ради IX скликання. Розгляд законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" має розпочатися найближчими тижнями.