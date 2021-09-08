"Мистецький Арсенал" знову очолила чинний директор Островська-Люта

За переобрання Олесі Островської-Лютої одноголосно проголосували всі члени конкурсної комісії.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на офіційний сайт "Мистецького Арсеналу".

Усього на посаду претендували 6 кандидатів. Головним конкурентом Островської-Лютої вважали міністра культури часів Януковича Михайла Кулиняка, повідомляє BBC News Украина, але він в останній момент не з'явився на відбір, пославшись на хворобу.

Островська-Люта - відома арт-менеджер і куратор сучасного мистецтва. "Мистецьким Арсеналом" вона керує з 2016 року.

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Новий директор "Мистецького Арсеналу" був призначений із другої спроби. Перша спроба в липні закінчилася скандалом.

Тоді комісія не змогла обрати директора, але найбільше голосів - 4 із 9 - отримав міністр культури при Януковичі Михайло Кулиняк. Островська-Люта отримала 3 голоси.

Окремих членів тодішньої конкурсної комісії звинуватили в конфлікті інтересів. Критику в соцмережах також спричинило обрання до конкурсної комісії учасників від маловідомих громадських організацій та провідна роль представників Державного управління справами (орган при главі держави) в комісії.

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