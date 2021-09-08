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Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи. ФОТО

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У Києві при спробі дати хабар слідчому поліції затримано чоловіка. Зловмисник запропонував поліцейському 30 тис. доларів, щоб "відкупити" себе і брата від кримінальної відповідальності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 01

У Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції в м.Києві звернувся слідчий Печерського управління поліції, який повідомив про пропозицію хабаря одним із фігурантів досудового розслідування, розпочатого за ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

"Щоб вирішити питання перекваліфікації кримінального провадження стосовно себе, непритягнення до кримінальної відповідальності його брата і повернення вилученого обладнання нарколабораторії, чоловік пропонував слідчому 30 000 доларів. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті слідчого під час передачі частини обіцяної суми - 5000 доларів", - ідеться в повідомленні.

Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 02
Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи 03

За підкуп посадової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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Топ коментарі

  • Asrarim Bobovixh
    Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела - Цензор.НЕТ 8967
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що образився що мало чи злякався що свої за демпінг здадуть !!!)))
  • Павел Стрембовский
    А может подсказали, что так хотели поймать его)))
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