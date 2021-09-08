Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії

Джерела CNN в Офісі Президента вважають неавторитетними, а сам матеріал - "перекладом англійською мовою старої російської дезінформації.

Про це в коментарі виданню Ліга.нет заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подоляк заявив, що "анонімні й безпосадні джерела" не мають репутації цінності. Він вважає, що при такому змісті треба звертати увагу не на те, що саме опубліковано CNN, а на синхронність із заявою ФСБ.

"Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Усе як завжди. Обов'язкові анонімні відставники", - сказав він.

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На думку Подоляка, реакція ФСБ - сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати. "Тепер вони "розженуть" цю історію з посиланням на CNN", - вважає радник голови ОП.

Він також заявляє, що ситуація "говорить сама за себе", адже вона сталася напередодні зустрічі лідера Росії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Подоляк каже, що історія про спецоперацію із затримання вагнерівців уперше була опублікована 6 серпня в російському виданні "Комсомольська правда".

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На його думку, до цієї історії нічого нового в розслідуванні CNN не додав, а українські журналісти, політики або колишні співробітники спецслужб "підставили CNN, забезпечивши переклад англійською мовою старої російської дезінформації".

Автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Раніше телеканал CNN повідомив, що США знали про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року, і надавали допомогу в її проведенні.

Варто зазначити, що радник глави ОП Подоляк раніше працював піарником Юри Єнакієвського.