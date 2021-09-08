Кабмін вніс зміни до положення про порядок видачі посвідчень ветеранів війни

8 вересня на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято проєкт постанови "Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

Відтепер, за ініціативою Міністерства у справах ветеранів України, посвідчення "Член сім'ї загиблого" буде видаватися дітям загиблого (померлого) ветерана при досягненні ними 14-річного віку. Крім цього, в Положення внесені зміни в частині використання необхідної інформації з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для перевірки відомостей про членів сімей загиблих (померлих) ветеранів.

"На сьогодні органи соціального захисту не мають змоги ефективно здійснювати верифікацію достовірності інформації, поданої особами, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Впровадження такої верифікації буде сприяти вдосконаленню підходу до соціального захисту цих осіб та оптимізації бюджетних витрат", - зазначила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

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