Американська компанія Novavax починає випробування комбінації вакцин від грипу і COVID-19
У випробуванні, яке буде проведено в Австралії, візьмуть участь 640 здорових дорослих у віці від 50 до 70 років, які або вже перехворіли коронавірусом, або отримали одну зі схвалених вакцин проти COVID-19 не менше ніж за вісім тижнів до дослідження, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Учасники отримають комбінацію потенційної вакцини проти COVID-19, що отримала назву NVX-CoV2373, і вакцини від грипу під назвою NanoFlu, а також бустер.
"Комбінація цих двох вакцин... може підвищити ефективність системи охорони здоров'я і забезпечити високий рівень захисту від COVID-19 і грипу за допомогою єдиної схеми", - заявив голова відділу досліджень і розробок Novavax Грегорі Гленн.
У травні Novavax заявила, що вважає перспективним використання комбінації вакцини проти сезонного грипу і вакцини проти COVID-19 у боротьбі з новими штамами коронавірусу. За результатами доклінічних досліджень поєднання вакцин NanoFlu і NVX-CoV2373 викликало стійку імунну відповідь як на грип A, так і на грип B і забезпечило захист від коронавірусу.
Novavax очікує отримати результати випробувань у першій половині 2022 року.