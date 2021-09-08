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Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині

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Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині
Найпоширенішим там залишається штам "Дельта".

Про це завив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Поки виявили тільки два випадки зараження цим штамом, тому вводити додаткові обмеження влада поки не планує.

Найчастіше в Туреччині як і раніше зустрічаються штами "Дельта" і "Дельта плюс".

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Міністр нагадав про важливість вакцинації для боротьби з пандемією. Він упевнений, що після успішної кампанії вакцинації буде сформований колективний імунітет і рівень інфікування COVID-19 піде на спад.

Топ коментарі

  • Николай Влад
    Ерундой занимаются и пугают людей всякими новыми штаммами сезонного гриппа.
    То бразильский, то дельта, то дельта плюс, то теперь мю штамм, потом альфа, бетта, гамма, гамма минус, гамма плюс...и так до бесконечности.
    А в реальности нет пандемии, ибо это сезонное заболевание. Летом практически нет заболевших, а осенью появляются и пик заболеваемости - зимой.
    Но главное запугать лохов, что бы бабло пилить на никому не нужных вакцинах. А это миллиарды долларов.
  • Николай Влад
    ВОЗ - одна из самых коррумпированных организаций... Даже Совет Европы об этом заявлял в 2009 году...
    Тоже мне, авторитетов нашёл Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині - Цензор.НЕТ 3282... Коррупционеров из ВОЗ.
  • віктор федорович 31ee1569
    Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство доводов антивакцинаторов не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». В 2019 году ВОЗ включила недоверие к вакцинации в список десяти глобальных угроз для здоровья населения.
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