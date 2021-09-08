Перші випадки зараження "мю"-штамом COVID-19 виявили в Туреччині

Найпоширенішим там залишається штам "Дельта".

Про це завив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Поки виявили тільки два випадки зараження цим штамом, тому вводити додаткові обмеження влада поки не планує.

Найчастіше в Туреччині як і раніше зустрічаються штами "Дельта" і "Дельта плюс".

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Міністр нагадав про важливість вакцинації для боротьби з пандемією. Він упевнений, що після успішної кампанії вакцинації буде сформований колективний імунітет і рівень інфікування COVID-19 піде на спад.