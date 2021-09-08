Новини • Агресія Росії проти України

Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ. ФОТО

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Росія перекинула винищувачі СУ-30СМ до Білорусі нібито для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 01

"На аеродром Барановичі для формування навчально-бойового центру спільної підготовки ВПС і військ ППО Білорусі та Росії прибули літаки Су-30СМ ВКС Росії", - повідомили в міністерстві оборони Білорусі.

Судячи з фотографій, Росія перебазувала мінімум три винищувачі Су-30СМ.

Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 02

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Росія перекинула до Білорусі винищувачі СУ-30СМ 03

Су-30СМ (серійний модернізований) - багатоцільовий винищувач покоління "4+". Призначений для завоювання панування в повітрі, блокування аеродромів противника на великій глибині, знищення повітряних, наземних і морських цілей, у тому числі в нічний час доби і в складних метеорологічних умовах.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    тем временем зебилы вместе со слугами урода, жопоблоком и клоуном голосуют против статуса Украины - основного союзника США вне НАТО..
  • NonCFist
    _Они будут обвинять Украину в чём угодно чтобы Украина ни делала - просто потому что у агрессора цель захватить Украину, вот и всё. "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать." (с)
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Еще точно неизвестно. В звене истребителей должно быть 4 самолета. Так что либо один не взлетел, либо один не долетел...
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