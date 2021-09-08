Венедіктова летить до Нідерландів на засідання у справі МН17

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в четвер, 9 вересня, відвідає судове засідання у справі про збитий рейс МН17 у Нідерландах.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Судові процеси щодо злочинів, здійснених в Україні в умовах збройного конфлікту - надзвичайно важливі. Ми уважно стежимо за ходом слухань у справі трагічного рейсу МН17", - наголосила Венедіктова на зустрічі з представниками Державної прокуратури Королівства Нідерланди в середу.

Венедіктова додала, що зараз при Офісі генпрокурора формується Міжнародна рада експертів із питань злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, і Україні потрібна підтримка нідерландських партнерів і колег щодо залучення фахівців із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і військових експертів, які будуть постійно працювати з українськими фахівцями.

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