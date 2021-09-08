Неповнолітні становлять 8% серед хворих COVID-19 в Україні, - Ляшко

Серед загальної кількості захворілих коронавірусною інфекцією діти становлять 8%.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання Комітету ВР із питань здоров'я нації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У МОЗ проведено аналіз структури захворюваності за віковими групами як до початку циркуляції штаму "Дельта", так і після цього. Вікова структура від 0 до 19 років не перевищує 8,2% протягом усієї пандемії. Тобто статистично ми не бачимо зростання випадків коронавірусної хвороби серед дітей. Тому з урахуванням того, що в нас вакциновано першою дозою тільки 17% дорослого населення, де найбільш критичний, важкий перебіг, де більше летальних випадків, кампанія вакцинації спрямована на доросле населення", - сказав Ляшко.

Чиновник нагадав, що МОЗ дозволило вакцинацію проти COVID-19 підлітків із 12 років із хронічними захворюваннями, якщо є загроза важких ускладнень при захворюванні коронавірусною хворобою, а також тих, хто виїжджає за кордон на спортивні або учнівські змагання, олімпіади.

"Зараз вакциновано понад 7 тис. дітей", - додав міністр.

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Надалі, за словами Ляшка, МОЗ готове залучити до вакцинації і вікову групу від 12 років.