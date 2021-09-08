Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ

Російське міністерство повідомило, що Євген Зінічев загинув, намагаючись врятувати режисера, який знімав навчання. Насправді це режисер намагався врятувати міністра, який послизнувся біля водоспаду.

Про це повідомляє з посиланням на джерела низка російських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За їхніми даними, Зінічев, як і сказано в офіційному повідомленні, відкрив навчання МНС у Норильську. Але після цього він полетів на озеро Лама приблизно за 120 кілометрів від міста. Це одна з визначних пам'яток Красноярського краю, на яку регулярно возять високопоставлених гостей.

Інцидент міг статися в іншій точці неподалік від озера - на водоспаді Китабо-Орон. Офіційні особи повідомили, що міністр загинув, намагаючись врятувати 63-річного режисера Олександра Мельника, який багато років співпрацював із МНС. За однією з версій, Зінічев стрибнув за ним з обриву в річку, але розбився об камінь. За іншою - намагався утримати його від падіння з обриву. Але, за даними ЗМІ, все було навпаки: саме загиблий режисер намагався врятувати міністра, який зірвався в прірву. Зінічев послизнувся, підійшовши до краю водоспаду, а Мельник намагався його втримати.

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55-річний генерал армії Зінічев очолював МНС РФ із травня 2018 року. Він служив у КДБ, 9 років працював в особистій охороні Володимира Путіна, три місяці очолював Калінінградську область та обіймав посаду заступника директора ФСБ. Входив до складу Ради безпеки - дорадчого органу при президенті Росії, в який включені всі силові міністри і ключові російські чиновники найвищого рівня.