ВАКС продовжив термін процесуальних обов'язків підозрюваному в зловживаннях на митниці Альперіну

ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на одеського бізнесмена, підозрюваного в зловживаннях на митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

"Слідчий суддя Антикорсуду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків, покладених на одеського бізнесмена, який підозрюється у зловживаннях на митниці. Так, підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді (суду). Строк дії ухвали – до 06 листопада 2021 року включно", - сказано в повідомленні.

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За даними УП, ідеться про Вадима Альперіна. Як повідомив виданню співрозмовник у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, українські паспорти в Альперіна раніше вилучила Державна міграційна служба через позбавлення бізнесмена громадянства України, а його ізраїльський паспорт також анульований.

Як повідомлялося, 2 квітня Рада національної безпеки й оборони (РНБО) вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі.

Санкції РНБО торкнулися компаній, пов'язаних із Вадимом Альперіним, Олександром Чудаковим, Віктором Шерманом, Олександром Кравченком, Володимиром Дідухом, Іваном Бокалом, Валерієм Пересоляком, Юрієм Кушніром, Орестом Фірманюком та Олександром Єримичуком. Проти перерахованих громадян також були введені персональні санкції "за контрабандизм".

4 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає введення санкцій проти осіб, визнаних контрабандистами за результатами проведеного спецслужбами дослідження.

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15 квітня за підсумками засідання РНБО Зеленський заявив, що Рада продовжить введення санкцій проти контрабандистів, на черзі - список із 12 фізичних та юридичних осіб.