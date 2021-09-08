Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Двоє воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Схід"

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Двоє воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок російського обстрілу, - ОТУ "Схід"
Двох українських військовослужбовців поранено внаслідок обстрілу російських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у Фейсбук ОТУ "Схід".

"Сьогодні, 8 вересня, збройні формування Російської Федерації здійснили чергове порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Унаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Pawlo Kit
    Найшвидшого одужання.
    Горіть у пеклі москалі !!!
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Невже це важко запам"ятати ,не "Восток",а "Схид" (рос.) !!!! Отаке воно зелене перемир"я !!!))
  • NonCFist
    Про ответку - ни слова.
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