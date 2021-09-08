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Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ

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Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ
Заступник голови уряду Росії Олександр Новак зустрівся з уповноваженим уряду ФРН із питань газового транзиту через Україну Георгом Графом Вальдерзеє.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду РФ.

Ішлося про продовження використання українського транзитного маршруту після закінчення поточного договору.

В уряді РФ повідомляють, що поки сторони домовилися продовжити відповідні консультації.

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Крім того, на зустрічі обговорили торгово-економічну взаємодію Росії і Німеччини.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

У свою чергу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

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Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    давно было сказано : если страна между войной и позором выбирает- позор, она получает и войну, и позор. (Черчиль)
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Ну что же, буба в нирване джунглей ОПы, про Украину без Украины уже совсем не стесняясь говорят...
  • Evgeny N
    Було: ні слова про Україну без України
    Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
    Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
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