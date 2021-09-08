Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко, який разом з екснардепом Семеном Семенченком є обвинуваченим у справі про створення НЗФ, вважає утримання Семенченка під вартою несправедливим.

Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі проросійські особи, як Медведчук, Бойко, Новинський, Вілкул, Кива т.д. системно відстоюють інтереси Кремля, але вони на свободі. Такі корумповані особи, як Ахметов, "діамантові прокурори", Аваков і його син із рюкзаками і т.д. грабують нашу країну, але вони на свободі", - написав Шевченко.

Далі він перерахував Єрмака, Татарова і Трухіна, назвавши їх "героями зеленої влади". Шевченко вважає, що вони "показали всім українцям, що можна зливати спецоперації наших розвідників (як щодо "вагнеровців"), можна брати участь у схематозах (як у грабежі 80 млн грн на квартирах для Нацгвардії), можна п'яним таранити машини" - і за це нічого не буде.

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Перераховуючи досягнення Семенченка, Шевченко згадав, що той у квітні 2014 року утворив добровольчий батальйон "Донбас" і захищав Україну, а пізніше - "не зкурвився і не продався" в парламенті.

"Але він не на свободі - він уже півроку сидить один у камері ізолятора СБУ, тому що, на думку Зеленського, на думку ГПУ і СБУ саме Семенченко є найнебезпечнішим злочинцем в Україні. Тому він у тюрмі. А Медведчуки-Авакови-Єрмаки на свободі й на посадах - "керують" Україною. Тож є тільки одне питання: як ми до такого дійшли?" - запитує Шевченко.

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