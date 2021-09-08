Новини • Справа Семенченка і Шевченка

Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко

5 10644
Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко
Агент НАБУ Євген Шевченко, який разом з екснардепом Семеном Семенченком є обвинуваченим у справі про створення НЗФ, вважає утримання Семенченка під вартою несправедливим.

Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі проросійські особи, як Медведчук, Бойко, Новинський, Вілкул, Кива т.д. системно відстоюють інтереси Кремля, але вони на свободі. Такі корумповані особи, як Ахметов, "діамантові прокурори", Аваков і його син із рюкзаками і т.д. грабують нашу країну, але вони на свободі", - написав Шевченко.

Далі він перерахував Єрмака, Татарова і Трухіна, назвавши їх "героями зеленої влади". Шевченко вважає, що вони "показали всім українцям, що можна зливати спецоперації наших розвідників (як щодо "вагнеровців"), можна брати участь у схематозах (як у грабежі 80 млн грн на квартирах для Нацгвардії), можна п'яним таранити машини" - і за це нічого не буде.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці

Перераховуючи досягнення Семенченка, Шевченко згадав, що той у квітні 2014 року утворив добровольчий батальйон "Донбас" і захищав Україну, а пізніше - "не зкурвився і не продався" в парламенті.

"Але він не на свободі - він уже півроку сидить один у камері ізолятора СБУ, тому що, на думку Зеленського, на думку ГПУ і СБУ саме Семенченко є найнебезпечнішим злочинцем в Україні. Тому він у тюрмі. А Медведчуки-Авакови-Єрмаки на свободі й на посадах - "керують" Україною. Тож є тільки одне питання: як ми до такого дійшли?" - запитує Шевченко.

Також читайте: Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • volley
    шевченко, ты за кого топил в 2019 году? За зельца? Так чем ты не доволен???? Все как ты хотел, бубачка у власти, мочит вас ,придурков, а вы такие наивные, что не догадывались что так будет??? Или такие тупые? А может надеялись на свой гешефт прибыльный при шмаркле?
    Ну вот, выздобулы.....
  • 18c49ed2
    За что Семен боролся, именно на то и напоролся. Бойся желаний своих, они иногда сбываются.
  • Sergiy Vitalyovich
    Чому тут дивуватися? У нас сепаратисти та посібники окупантів сидять в парламенті, стають мерами, викладачами вищих навчальних закладів, а їх діти мають пільги при вступі в університети, фінансову допомогу і т.п. Найбільший термін за війну проти України та за участь у терористичному угрупованні ЛДНР призначив суд Чехії громадянину цієї ж країни. А в Україні жоден з них не отримав стільки, а ті, що отримали хоча б щось або ідуть на обмін, або виходять за законом Савченко, або амністія чи ще якась херня. А от якогось АТОшника чи патріота радо засадять за будь-який дріб'язок на максимально можливий термін. А потім дивуються, чому звільняються раніше вмотивовані і справді професійні військові, а нових знайти дедалі важче.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини