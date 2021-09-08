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Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція

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Конфлікт біля магазину на Київщині закінчився стріляниною, - Нацполіція
В одному із сіл Київської області конфлікт біля магазину закінчився стріляниною. Поранено одну людину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Увечері в поліцію надійшло повідомлення про стрілянину біля продовольчого магазину в селі Сорокотяги. Про це правоохоронцям повідомила жінка, яка стала випадковим свідком.

"Поліцейські з'ясували, що між чоловіками стався конфлікт, унаслідок якого один із них зробив чотири постріли в бік іншого. Зараз постраждалого госпіталізували до Білоцерківської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Стрілець із місця злочину втік, поліція проводить заходи щодо його розшуку.

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Топ коментарі

  • Serg Chuk 84dc7608
    Всем нужно раздать оружие и сделать право на самооборону более свободным. После периода естественного отбора начнётся эпоха взаимоуважения и добра.
  • Порохобандерівець
    Конфликт возле магазина на Киевщине закончился стрельбой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6262
  • Дмитрий Шкицкий
    Поначалу с непривычки будет "шок-контент" с кровищей то тут, то там. Но потом всё устаканится. И в конечном итоге (довольно скоро) убийств и нападений будет в разы меньше, чем сейчас.
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