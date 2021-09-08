Головні новини 8 вересня: новий виток "Вагнергейту", Рада не стала просити статусу союзника США

CNN опублікував сенсаційний матеріал про "вагнерівців", в ОП кажуть, що це російські фейки, Україна не буде просити статусу головного союзника США поза НАТО, нові карантинні обмеження торкнуться тільки невакцинованих українців, - головні новини 8 вересня.

Новий виток скандалу з "вагнерівцями"

CNN опублікував матеріал, із якого випливає, що операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", що зірвалася, проводили з відома і за сприяння спецслужб США. Із повним текстом статті в перекладі можна ознайомитися тут. В Офісі Президента заявили, що це фейк, який грає на руку Крмелю. Мовляв, анонімні джерела CNN не викликають довіри, а сам матеріал - це всього лише переказ старих російських фейків англійською мовою.

Рада не стала просити США про статус союзника поза НАТО

За те, щоб звернутися до Вашингтона з проханням надати цей статус, проголосували всього 24 народних депутати - при тому, що потрібно було 226 голосів. Більшість присутніх утрималися. Таким чином, нардепи дослухалися до заклику влади - не голосувати за звернення їх закликав і міністр закордонних справ Кулеба, який назвав звернення "спробою політичного хайпу", і віцепрем'єр Стефанишина, що оцінила його як "свідому і недалекоглядну політичну диверсію".

В Україні легалізували криптовалюти

Тепер власники віртуальних активів зможуть легально декларувати їх та обмінювати. А міжнародні криптокомпанії - реєструвати в Україні блокчейн-бізнес. Єдиним законним засобом платежу в країні при цьому й надалі залишається гривня, - наголосили в НБУ.

Семенченку продовжили арешт на 2 місяці

Суд задовольнив клопотання прокуратури і залишив Семенченка в СІЗО до початку листопада. Екснардеп голодує вже 41 день. Його захист має намір оскаржити запобіжний захід.

На день народження Татарова з'їхалися силовики, які розслідували його справу

На святі були понад 10 топ-співробітників силових відомств, у тому числі й пов'язані з розслідуванням справи Татарова.

Карантинні обмеження не торкнуться вакцинованих українців

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" епідеміологічних зонах більшість карантинних заходів не будуть застосовуватися до вакцинованих громадян.